Washington (AFP). Tuerie de Charleston: le drapeau confédéré retiré de nombreuses enseignes

De nombreuses entreprises américaines ont emboîté le pas des supermarchés Walmart et répondu à l'émotion suscitée par la tuerie de Charleston en annonçant mardi ne plus vouloir commercialiser de produits flanqués du drapeau confédéré, symbole controversé du passé esclavagiste des Etats-Unis. Les groupes de supermarchés Sears, Kmart ou encore la boutique en ligne Ebay font partie des enseignes qui ont renoncé à vendre tout objet ou vêtement arborant le drapeau à treize étoiles rouge, blanc et bleu, symbole de l'héritage du Sud pour ses partisans, celui du racisme et la théorie de la suprématie blanche pour ses détracteurs. La polémique autour de ce drapeau a été relancée dans la foulée de la tuerie qui a fait neuf victimes dans une église emblématique de la communauté noire à Charleston, en Caroline du Sud (sud-est), commise il y a près d'une semaine par un jeune homme blanc de 21 ans qui apparait sur plusieurs photos brandissant le drapeau confédéré. Sur le site de vente en ligne Amazon, le drapeau confédéré le plus populaire -- et le plus bon marché -- a vu ses ventes exploser de 3.600% en 24 heures, selon le site, qui a annoncé dans la foulée mardi retirer ces produits de la vente. Le géant de la distribution Walmart a été le premier à prendre cette décision, lundi soir, dans un souci de "n'offenser personne". Walmart a ainsi indiqué qu'il retirait de ses rayons "tous les produits faisant la promotion du drapeau confédéré". Dans une interview à la télévision américaine mardi, son PDG Doug Mcmillon, qui a dit ne même pas être au courant que son enseigne vendait de tels produits, a estimé avoir "pris la bonne décision". Le gouverneur de Virginie (est) a par ailleurs annoncé mardi qu'il allait interdire le drapeau sur les plaques d'immatriculation des voitures. La Caroline du Sud "ne peut plus se permettre de laisser ce symbole qui continue de diviser (ses) habitants", a estimé le gouverneur Terry McAuliffe dans un communiqué. "Je pense que c'est la même chose en Virginie. () Même son affichage sur les plaques d'immatriculation continue de diviser et de heurter sans raison trop de gens", a-t-il ajouté. - Un symbole du passé raciste - Le gouverneur a rappelé que la Cour suprême des Etats-Unis avait elle-même donné raison le 18 juin aux Etats qui refusent de cautionner un message de propagande délivré sur une plaque d'immatriculation. La Virginie autorise actuellement les propriétaires de véhicules à faire inscrire le drapeau confédéré sur leurs plaques d'immatriculation. Déplorant un "symbole qui divise", la gouverneure républicaine de Caroline du Sud Nikki Haley avait estimé lundi que "150 ans après la fin de la Guerre de Sécession, le temps est venu" de retirer le drapeau, "même s'il fait partie de notre histoire". La candidate démocrate à la Maison Blanche Hillary Clinton s'est félicitée mardi de l'appel de la gouverneure au retrait du drapeau confédéré des abords du parlement local, dans la capitale Columbia. Un drapeau "symbolique du passé raciste de notre pays", a jugé la candidate. Sur un site internet attribué au tueur de Charleston, Dylann Roof, ce dernier avait publié un manifeste justifiant son crime par sa haine des Noirs "stupides et violents". On y voit aussi des photos sur lesquelles il brûle le drapeau américain, et pose au contraire avec le drapeau confédéré, symbole pour beaucoup d'Américains de l'héritage du Sud ségrégationniste et esclavagiste. La police a diffusé mardi la vidéo montrant l'arrestation par quatre agents de Dylann Roof au lendemain de la pire tuerie raciste de l'histoire récente des Etats-Unis.

