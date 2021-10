Paris (AFP). Grèce: confiants dans un accord, les marchés affichent leur optimisme

Les marchés affichaient lundi leur optimisme, avec de fortes progressions à Paris, Madrid et Athènes, les investisseurs semblant de plus en plus confiants dans un accord entre la Grèce et ses créanciers à quelques heures d'un sommet crucial de la zone euro. Portés par un espoir de règlement de la crise grecque, la Bourse de Paris grimpait vers 12H30 (10H30 GMT) de 3,21%, l'Ibex à Madrid bondissait de 2,78%, la Bourse de Londres montait de 1,23%, à Francfort le Dax prenait 3,28%, l'indice général à Athènes grimpant en flèche de 8,32%. Cet enthousiasme des marchés marquait l'ouverture d'une journée marathon à Bruxelles, avec une réunion des ministres des Finances de la zone euro, une rencontre entre le Premier ministre grec Alexis Tsipras et les responsables des différentes institutions financières créancières du pays, avant un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement européens lundi soir. "Les dernières informations sont positives avant les réunions exceptionnelles de l'après-midi et de la soirée" (de lundi), jugent dans une note les stratégistes du courtier Aurel BGC. "Le sort de la Grèce, de l'euro se joue en bonne part aujourd'hui", a affirmé le commissaire européen aux Affaires économiques Pierre Moscovici. Le ministre des Finances Michel Sapin a estimé pour sa part que le travail autour des dernières propositions grecques était "de qualité". Aucun détail n'a été fourni pour l'heure sur le contenu des propositions faites par Athènes pour obtenir le déboursement rapide de 7,2 milliards d'euros, promis de longue date, et qui doit lui permettre d'éviter à la fin du mois un défaut de paiement. "L'attente d'un accord de principe entre la Grèce et ses créanciers permettant de régler l'avenir de la Grèce explique la forte hausse des bourses à l'ouverture", a expliqué à Madrid Nuria Alvarez, analyste au sein du broker en ligne Renta 4. - 'Dans la bonne direction' - "Les propositions envoyées par le gouvernement grec en fin de semaine semblent aller dans la bonne direction pour rapprocher les positions entre elle et ses créanciers", a-t-elle ajouté. "La probabilité semble se déplacer vers un compromis", notaient également les experts de Commerzbank à Francfort. Pour Connor Campbell, analyste chez Spreadex à Londres, "les marchés baignent dans l'optimisme ce (lundi) matin, au moment où la saga grecque entre dans la plus décisive des journées décisives". Sur le front des taux d'emprunt des pays du sud de l'Europe ce même espoir de règlement se traduisait par une détente sensible à l'ouverture du marché de la dette souveraine en zone euro, les investisseurs pariant sur le maintien de l'intégrité de l'union monétaire. Peu avant midi, le taux d?emprunt à 10 ans de la Grèce reculait très significativement à 11,200% contre 12,668% sur le marché secondaire, où s?échange la dette déjà émise par les Etats, signe que les investisseurs croient à l?éventualité d?un accord. Sur les marché obligataires, les taux d?emprunt évoluent en sens inverse de la demande et des prix. En Asie, la perspective d'un éventuel accord a également rassuré les places financières de Hong Kong qui a clôturé lundi en hausse de 1,20% et de Tokyo où l'indice Nikkei a terminé la séance sur une nette hausse de près d'1,3%. Dans le même élan, les prix du pétrole grimpaient lundi en cours d'échanges européens. Vers 10H00 GMT (12H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait ainsi 63,47 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 45 cents par rapport à la clôture de vendredi. Sur le marché des changes, vers 09H15 GMT (11H15 à Paris), la monnaie unique européenne valait 1,1338 dollar, contre 1,1349 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

