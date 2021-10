Ouverture de la galerie L'établi ce week-end à Rouen

Espace de co-working partagé par trois artistes, L'établi ne sera ouvert au public que pour des opérations ponctuelles. Ce week-end, le lieu fête son ouverture et pour l'occasion Céline, Arnaud et Bruno présentent leurs recherches plastiques et formelles. "C'est avant tout notre lieu de travail, précise Céline. Derrière la galerie, nous avons aménagé un studio-photo et nos bureaux se trouvent à l'étage, mais nous avons le désir d'utiliser l'espace d'accueil comme un show-room et nous aimerions à l'avenir inviter d'autres artistes présenter leurs démarches. La galerie ouvrira à nouveau ses portes en septembre pour les visites publiques des ateliers d'artistes."

Céline qui fut à l'intiative du Bolokal de la rue de la Chaîne puis de Fabrique Emoi rue d'Ernemont puis rue du Moulinet travaille le papier découpé : des compositions colorées très complexes et délicates photographiées puis déclinées en produits dérivésn : sacs, coussins, mugs... Son goût pour l'illustration l'amène également à créer des dessins sur ordinateur dont le motif de prédilection est un oiseau stylisé.

Bruno Maurey et Arnaud Bertereau sont régulièrement sollicités pour des commandes destinées aux collectivités territoriales. Pour cette première exposition conjointe, Arnaud Bertereau présente une série de 13 portraits : des prises de vues réalisées en une seule et même journée à la boutique de coiffure Le garage rue d'Amiens : " C'est un défi que je me suis lancé. Je ne choisissais pas les modèles, mais la grande majorité des clients se sont bien volontiers prêté au jeu". Pour cette série Arnaud a utilisé le polaroid : " J'aime cet objet car l'effet est parfois inattendu, l'image peut être partiellement érodée".

Bruno Maurey présente quant à lui trois aspects bien distincts de ses recherches photographiques : un travail personnel et documentaire en noir et blanc sur les populations Amazigues, berbères du moyen Atlas, une série humoristique très colorée issue d'une commande de la ville de Sotteville dans laquelle les modèles sont mis en scène en fonction de leurs passions respectives et quelques photos-portraits d'artiste comme celles que Didier Wampas lui a commandé pour son dernier album.

Pratique. Samedi 20 juin de 10 à 19h, et dimanche 21 juin de 11 à18h. L'établi, 45 rue des bons enfants à Rouen. Entrée libre. galerieletabli@gmail.com