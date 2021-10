Football : une recrue made in Ligue 2 pour le QRM de Manu da Costa !

C'est la première recrue made in Ligue 2 de l'ère QRM. Jusque-là, Manu da Costa s'était contenté de recruter des valeurs sûres ou prometteuses de CFA, ayant parfois transité par le National. Cette fois, le coach est allé deux crans au-dessus, en Ligue 2, pour faire venir le natif d'Evreux Jean-Paul Mendy.

Le milieu offensif jouait l'an passé à Orléans, club relégué en National, et y a disputé 27 matchs, pour sept buts marqués et deux passes décisives. Jean-Paul Mendy n'est pas non plus un inconnu pour les Normands. Avant de signer à Orléans à l'été 2012, le joueur jouait à Rouen depuis 2009, et a notamment officié sous les ordres de... Manu da Costa !