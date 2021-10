Paris (France) (AFP). Remaniement: un ajustement technique sans bouleverser les équilibres

Deux nouvelles secrétaires d'Etat ont rejoint mercredi le gouvernement Valls, les députées PS Clotilde Valter et Martine Pinville, au terme d'un mini-remaniement, qualifié d'"ajustement technique" par l'Elysée, qui ne bouleverse ni la parité ni les équilibres politiques. Clotilde Valter a été nommée à la Réforme de l'Etat et à la Simplification auprès du Premier ministre. Quant à Martine Pinville, elle hérite du portefeuille du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale auprès du ministre de l'Economie, en remplacement de Carole Delga, en lice pour les régionales de décembre dans le Midi. Ce remaniement s'accompagne d'un petit jeu de chaises musicales. Thierry Mandon, secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat depuis juin 2914, prend le maroquin de l'Enseignement supérieur et de la Recherche auprès de la ministre de l'Education nationale, succédant à Geneviève Fioraso qui a quitté le gouvernement début mars pour raisons de santé. A la marge, Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l'Autonomie auprès de la ministre des Affaires sociales, sera désormais aussi chargée de l'Enfance. A l'Elysée, on relève que la parité sera quasiment respectée avec toujours 8 hommes et 8 femmes ministres ainsi que 9 hommes et 8 femmes secrétaires d'Etat, soit exactement le même équilibre qu'avant le départ du gouvernement de Geneviève Fioraso. Thierry Mandon, fait-on valoir, a été à plusieurs reprises rapporteur du budget de l'Enseignement supérieur et a "bien réussi à la Réforme de l'Etat et à la simplification". Quant à Clotilde Valter et Martine Pinville, il s'agit de "deux députées d'expérience, assidues au Parlement et qui sont aussi des élues locales de terrain". - Frondeurs et Verts restent à la porte - Agée de 52 ans et députée du Calvados, la nouvelle titulaire de la Réforme de l'Etat, souligne-t-on encore à l'Elysée, est une spécialiste de ces questions, ancienne conseillère de Lionel Jospin en charge des questions intérieures à Matignon. Fonctionnaire des impôts de formation et députée de Charente depuis juin 2007, Martine Pinville, 56 ans, est pour sa part experte de l'économie solidaire, relève-t-on à l'Elysée. Confirmant l'imminence de ce remaniement mardi soir, Manuel Valls avait parlé d'un "ajustement comme on dit technique" sans "bouleversement des équilibres du gouvernement". Le ministre de la Défense, Jean-Yves le Drian, candidat aux régionales en Bretagne en décembre, s'était engagé de son côté à rester à son poste jusqu'à la fin de l'année. Après ce remaniement limité, des changements plus profonds pourraient intervenir en janvier prochain, au lendemain des élections régionales, pour aborder la dernière ligne droite du quinquennat et élargir la base de la majorité. L'objectif serait de la mettre en ordre de marche pour la campagne présidentielle de 2017. Dans cette perspective, les régionales permettront aussi de mesurer le poids des alliés écologistes. Dans l'immédiat cependant, les "frondeurs" restent à la porte de l'exécutif tout comme les Verts. A ce propos, une négociation délicate se profile sur l'introduction de la proportionnelle aux législatives, réclamée notamment par plusieurs élus écologistes, les Verts faisant aussi de la fermeture de la centrale de Fessenheim, une promesse de François Hollande, une condition sine qua non de leur retour au gouvernement.

