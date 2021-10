Paris (AFP). Remaniement: Valter et Pinville entrent au gouvernement, Mandon à la Recherche

Les députées socialistes Clotilde Valter et Martine Pinville ont été nommées respectivement comme secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat et à la Simplification et secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Artisanat, a annoncé l'Elysée mercredi dans un communiqué. Mme Valter remplace Thierry Mandon, qui est nommé secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en remplacement de Geneviève Fioraso. Mme Pinville remplace Carole Delga, qui quitte le gouvernement pour mener campagne aux régionales. Enfin, Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat chargée de la Famille, récupère le portefeuille de l'Enfance, selon la même source.

