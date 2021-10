Le Mans (AFP). 24 Heures du Mans: Bill Ford donne le départ de la 83e édition

Le départ de la 83e édition des 24 Heures du Mans a été donné aux 55 voitures engagées, samedi à 15h00 précises, sous le soleil, par Bill Ford, président de la marque américaine du même nom, sous le regard de François Hollande. Le descendant d'Henry Ford, désormais président du conseil d'administration de la marque à l'ovale bleu, a eu l'honneur de libérer le peloton emmené pendant le tour de chauffe par le détenteur du record de victoires aux 24 Heures, le Danois Tom Kristensen, qui a pris sa retraite sportive l'an dernier. Ford reviendra au Mans en 2016, en catégorie GT. La meute de prototypes et de GT, avec en pole position la Porsche 919 Hybrid N.18 du Suisse Neel Jani, s'est alors élancée vers la passerelle Dunlop, devant des tribunes combles et sous un ciel quasiment sans nuage. Porsche, qui n'a plus gagné au Mans depuis 1998, mène toujours face à Audi au nombre de victoires dans la Sarthe, 16 à 13, mais la marque aux anneaux s'impose quasiment chaque année depuis l'an 2000, sauf de rares exceptions. Elle a engagé trois Audi R18 e-tron quattro dans cette 83e édition. Toyota sera l'autre candidat à la victoire finale. De nombreuses personnalités ont vécu ce départ au bord de la piste, dont Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), et Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), qui organise les 24 Heures depuis 1923.

