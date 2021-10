Le Mans (AFP). 24 Heures du Mans: Porsche à trois heures de la victoire

Porsche tenait le bon bout pour remporter les 24 Heures du Mans dimanche à midi, soit à moins de trois heures du drapeau à damier, grâce à deux voitures en tête avec un tour d'avance sur la première Audi, troisième. La Porsche 919 Hybrid N.19 du Néo-Zélandais Earl Bamber, la blanche, menait toujours la danse devant sa soeur habillée de rouge, la N.17 de son collègue des Antipodes, l'ancien pilote australien de F1 Mark Webber. Les deux pilotes ont profité de petits pépins du système hybride sur les Audi e-tron quattro, qui a notamment conduit la N.7 de l'Allemand André Lotterer à s'arrêter au stand une nouvelle fois. En début de matinée, sa voiture avait déjà perdu sept minutes pour raccrocher des éléments de carrosserie un peu volages. Cela donnait respectivement deux tours et un tour d'avance aux deux Porsche de tête, qui se rapprochent de la première victoire pour le constructeur de Stuttgart depuis 17 ans. Lotterer a aussi signé le meilleur temps en course de l'histoire de la piste, dans sa nouvelle configuration depuis 2007, en 3:17.476 lors de son 337e tour de course. Un temps à comparer au tour record du Suisse Neel Jani sur la Porsche N.18 aux essais qualificatifs, en 3:16.887. Derrière le trio de tête, on trouvait à midi une deuxième Audi, la N.8 pilotée par le Brésilien Lucas Di Grassi à la quatrième place, suivie par la troisième Porsche, la N.18 noire du Français Romain Dumas. En 6e position se trouvait une autre audi, la N.9 de l'Italien Marco Bonanomi. La victoire ne peut plus échapper à l'une des deux maisons appartenant au groupe Volkswagen, puisque les Toyota TS040 Hybrid, reléguées aux 7e et 8e rangs, affichent un retard de 8 et 9 tours. Occupant ces places depuis le départ de la course samedi à 15H00, l'écurie double championne du monde (pilotes et constructeurs) en 2014 n'a jamais semblé en mesure de rivaliser avec ses adversaires européennes en raison d'un déficit de performance et de puissance évident. La matinée a été marquée par l'accident spectaculaire de Roald Goethe (Aston Martin), un "gentleman-driver" allemand de 55 ans, qui en est ressorti conscient mais choqué, selon son écurie. Son Aston Martin N.96, engagée dans la catégorie GTE-Am, est violemment sortie de la piste dans les Esses du Karting, une zone très rapide située en face du circuit de karting Alain Prost, provoquant la quatrième neutralisation de cette 83e édition, pendant 30 minutes. Dans les autres catégories, la lutte pour la victoire était tout aussi acharnée. En LMP2, la classe des prototypes engagés par des écuries privées, l'Oreca du Français Nicolas Lapierre, ex-pilote Toyota, menait encore à 12h00 et pointait dans le Top 10, mais restait sous la menace de la Ligier N.26 de l'écurie russe G-Bird pilotée par le Britannique Sam Bird. Du côté des GTE-Pro, la Ferrari N.51 du Finlandais Toni Vilander a repris le dessus sur la Chevrolet N.64 de l'Américain Jordan Taylor. Chez les GTE-Am, l'Aston Martin N.98 avec l'ancien pilote portugais de Formule 1 Pedro Lamy était en tête, alors que l'acteur américain Patrick Dempsey, plus connu sous le nom de "Dr Mamour" dans la série Grey's Anatomy, s'accrochait à la 3e place, après 21 heures de course, dans sa Porsche de l'écurie Proton-Dempsey.

