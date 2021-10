Jérusalem (AFP). Israël: le PDG d'Orange dit à Netanyahu regretter la polémique

Le PDG d'Orange Stéphane Richard a dit vendredi au Premier ministre Benjamin Netanyahu regretter "profondément" la vive controverse causée en Israël par ses récents propos sur un retrait de la marque Orange de ce pays, a indiqué le groupe dans un communiqué. "J'ai été personnellement et profondément ébranlé devant l'effet produit par les malentendus et les distorsions auxquels ont donné lieu mes récentes déclarations sur la mise en oeuvre de notre stratégie de marque ici (en Israël). Je regrette profondément l'impact résultant du contexte et de l'interprétation de ces déclarations", a dit M. Richard à M. Netanyahu selon le communiqué du groupe de téléphonie français. "Cette rencontre est pour moi l'occasion de dire avec clarté et sans ambiguïté qu'Orange ne prend part à aucun boycott en Israël ou ailleurs", a-t-il dit. Il a aussi certifié qu'Orange n'avait pas l'intention de se retirer d'Israël mais avait au contraire l'intention de "continuer à développer" ses implantations dans le pays. M. Richard a provoqué une levée de boucliers en Israël en déclarant le 3 juin au Caire que son groupe retirerait sa marque d'Israël "demain matin" s'il ne s'exposait pas à de gros risques de demande de dédommagement de la part de l'opérateur israélien Partner. Orange n'est pas opérateur en Israël mais permet à Partner d'utiliser sa marque et son image en vertu d'un contrat de licence courant jusqu'en 2025.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire