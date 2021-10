Jérusalem (AFP). Le patron d'Orange exprime ses regrets à Netanyahu pour clore la controverse

Le PDG d'Orange a exprimé vendredi au Premier ministre Benjamin Netanyahu ses profonds regrets après la vive controverse causée par ses récents propos, interprétés en Israël comme une initiative supplémentaire de boycott contre le pays. "Je regrette profondément cette controverse et je veux signifier avec une clarté totale que la compagnie Orange n'a jamais soutenu, et ne soutiendra jamais un boycott quelconque contre Israël", a déclaré Stéphane Richard à M. Netanyahu, selon une vidéo de la rencontre diffusée par le gouvernement israélien. Il lui a assuré que ses propos avaient été "déformés et mal compris" et qu'il avait été "personnellement et profondément ébranlé devant l'effet produit par les malentendus et les distorsions", a précisé le groupe de téléphonie français dans un communiqué. Au cours de la rencontre, M. Netanyahu a clairement fait savoir à M. Richard que ses propos avaient été "largement perçus comme une attaque contre Israël". Les "regrets" du patron français sont susceptibles de satisfaire les responsables politiques israéliens, au cours d'une visite de deux jours discrètement mais soigneusement mise en musique pour, selon Orange, "dissiper toute confusion". M. Richard avait provoqué une levée de boucliers dans le pays en déclarant le 3 juin au Caire que son groupe retirerait sa marque d'Israël "demain matin" s'il ne s'exposait pas à de gros risques de demande de dédommagement de la part de l'opérateur israélien Partner. Orange n'est pas opérateur en Israël mais permet à Partner d'utiliser sa marque et son image en vertu d'un contrat de licence courant jusqu'en 2025. - Orange 'continuera' en Israël - Orange et M. Richard lui-même se sont employés depuis lors - et encore vendredi auprès de M. Netanyahu - à assurer qu'Orange voulait juste récupérer la maîtrise totale de sa marque, que son projet de désengagement n'avait rien de politique, mais était purement commercial, et qu'il ne s'appliquait qu'à la marque et non aux autres activités d'Orange dans le pays. Israël est le seul pays, sur la trentaine dans lesquels Orange est présent, où le groupe n'exploite pas lui-même sa marque. Contrairement aux autres pays, l'incubateur d'Orange pour les start-ups en Israël (Fab Israel) n'affiche pas le nom du groupe. Mais les propos tenus le 3 juin au Caire l'ont été à un moment où le débat public israélien était accaparé par les pressions internationales et par différentes initiatives dirigées contre le pays, comme le mouvement mondial et non-gouvernemental de boycott destiné à forcer Israël à mettre fin à l'occupation des Territoires palestiniens. Pour bon nombre d'Israéliens, Orange cherche à se dissocier de l'opérateur israélien Partner parce que ce dernier n'opère pas seulement en Israël, mais aussi dans les colonies israéliennes de Cisjordanie occupée, malgré le caractère illégal de la colonisation aux yeux de la communauté internationale. M. Richard a certifié qu'Orange non seulement n'avait pas l'intention de se retirer d'Israël mais avait au contraire l'intention de "continuer à développer" ses implantations dans le pays. Outre Fab Israel, Orange a deux filiales en Israël. M. Richard a rencontré les personnels d'Orange dans le pays jeudi pour montrer que le groupe était engagé dans le pays "pour longtemps". Dans la vidéo, M. Netanyahu énonce de manière professorale à M. Richard qu'Israël "est le seul pays au Moyen-Orient à garantir pleinement les droits civiques". Et il en profite pour lui expliquer les grandes lignes de sa politique vis-à-vis des Palestiniens: oui à l'entreprise de paix, mais à travers des négociations bilatérales sans conditions préalables, et pas sous la pression des boycotts ou des menaces. M. Netanyahu avait vivement réagi aux propos du Caire. "On ne pardonnera pas ce drame absurde", avait-il dit, en appelant le gouvernement français à "publiquement rejeter les déclarations et les agissements malheureux d'une compagnie dont il est en partie propriétaire". La polémique avait poussé le chef de la diplomatie française Laurent Fabius à une mise au point pour affirmer que la France, tout en étant contre les colonisations de territoires palestiniens, était opposée à tout boycott.

