Muay Thaï: gala de haut niveau à Saint-Étienne-du-Rouvray

"Les nakmuays (ndlr : noms des pratiquants du muay thaï) de tous les clubs se préparent depuis des mois pour ce gala : ce sont des entraînements difficiles, des heures acharnées à la salle pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur le ring, samedi soir. Cette quatrième édition promet des combats hauts en couleurs et de belles performances sportives", se réjouit par avance Xavier Llorca, l'entraîneur et manager du Chok Muay Thaï.

Quatre Normands au rendez-vous

Au programme des trois combats pro, la finale des -58,9kg opposant Christopher Singal à Rafo Hasoyan. Chez les -61,2kg, Thibault Laugeois affrontera Walid Habiles. Et chez les -66,8kg, Jean-Christophe Cadiou défiera Anthony Agarico.

Chez les Normands du Chok Muay Thaï, on retrouvera Abdelkaddher Boukhalfa (-75kg) et Youness Karim (-57kg) qui seront engagés en classe A mais dont les adversaires ne sont pas encore connus. Dans la classe B, deux autres engagés : Naïm Louzolo affrontera Josselin Gros Desormeau (-63,5kg) et la combattante Marie-Blandine Couette sera opposée Anaïs Girardet (-61kg).