Bruxelles (AFP). Grèce: après Hollande et Merkel, Tsipras poursuit le forcing à Bruxelles

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras devait tenter une nouvelle fois jeudi à Bruxelles de convaincre le patron de la Commission européenne Jean-Claude Juncker dans l'espoir d'éviter un défaut de paiement de la Grèce, après avoir renoué le dialogue avec les dirigeants allemand et français. Le risque d'un défaut de l'Etat grec augmente de jour en jour, s'est inquiété jeudi le président de la Banque centrale allemande Jens Weidmann. Athènes, à court d'argent, doit rembourser près de 1,6 milliard d'euros au FMI le 30 juin, date à laquelle arrive aussi à son terme son plan d'aide. Sa note a une nouvelle fois été abaissée mercredi soir par l'agence de notation Standard and Poor's, qui estime que sans accord avec ses créanciers, Athènes devrait faire défaut sur sa dette "dans les douze mois". Face à cette urgence, les discussions se sont accélérées ces derniers jours, tant sur le plan politique que technique, pour parvenir à un accord sur le déboursement de 7,2 milliards d'euros, en suspens depuis août. Le Premier ministre grec s'est entretenu mercredi soir avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande, en marge d'un sommet entre l'UE et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes à Bruxelles. Tous se sont engagés à tout faire pour rapidement parvenir à un accord entre Athènes et ses créanciers, UE, BCE et FMI. Les discussions ont eu lieu "dans un climat très amical", a déclaré M. Tsipras à l'issue. "Nous avons décidé d'intensifier l'effort pour régler les différends qui demeurent et avancer vers une solution", a-t-il ajouté, soulignant que ses interlocuteurs européens avaient compris "qu'il faut donner une solution viable et la possibilité pour la Grèce de revenir avec de la cohésion sociale à la croissance, avec une dette soutenable". Ni Mme Merkel, ni M. Hollande n'ont fait de commentaire. M. Tsipras avait auparavant rencontré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui joue volontiers le rôle de facilitateur dans le dossier grec. Les deux hommes, dont les relations s'étaient brièvement refroidies ces derniers jours, doivent se retrouver jeudi. "Nous sommes maintenant près de la piste d'atterrissage" mais "on n'y est pas encore", a expliqué le commissaire aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, jeudi matin. "J'aime beaucoup la tragédie grecque mais je pense que maintenant, il faut vraiment passer au happy ending". - Moins de trois semaines - L'irritation de la Commission à l'encontre d'Athènes s'est estompée mercredi avec l'espoir d'une possible entente sur un excédent primaire budgétaire, que les créanciers veulent fixer à 1% en 2015. Ce chiffre conditionne le montant des économies à réaliser par le pays. Sur cette question sensible, "il ne reste pas grand chose à faire pour trouver une solution commune", a estimé une source proche des discussions. Athènes avait proposé en début de semaine un solde de 0,75% pour cette année, au grand mécontentement des créanciers, mais le gouvernement grec s'est dit depuis prêt à revoir sa position. Sur la question des retraites, la Grèce doit préciser ses intentions, alors qu'elle refuse des coupes dans les pensions les plus faibles. Elle s'oppose aussi à une hausse de la TVA sur l'électricité, qui viendrait aggraver la "crise humanitaire" à laquelle le gouvernement issu de la gauche radicale a promis de mettre fin en Grèce. Pour les créanciers, la question est désormais de savoir quels sont les paramètres sur lesquels la Grèce peut bouger. La Commission européenne a suggéré à plusieurs reprises au pays de couper dans son budget défense. Mais le calendrier est très serré. Un accord doit en effet être approuvé par les 19 membres de la zone euro, qui se réunissent jeudi prochain à Luxembourg. "Les échéances sont l'Eurogroupe du 18, le sommet européen des 25 et 26 et les paiements de la fin du mois", a résumé la même source. Pour continuer à être financée après fin juin, la Grèce demande une extension jusqu'en mars 2016 du programme d'aide actuel, dont elle bénéficie depuis 2012 et qui a déjà été prolongé à deux reprises. L'idée serait cette fois de pouvoir puiser dans des fonds déjà existants, comme celui pour les banques grecques qui n'a pas été utilisé.

