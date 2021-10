Saint-Denis de la Réunion (AFP). Voyage à Berlin: Valls annonce qu'il prendra en charge la part de ses deux enfants, 2.500 euros

Manuel Valls, "sensible" à la "réaction des Français", a annoncé jeudi qu'il assumerait la prise en charge du coût de la présence de ses deux enfants dans l'avion de la République qui l'a emmené à Berlin pour la finale de la Ligue des Champions "Dans le cadre de ce déplacement officiel, j'ai utilisé les moyens mis normalement à la disposition du Premier ministre () Mais je suis sensible, bien sûr, à la réaction des Français, je me dois d'incarner un comportement parfaitement rigoureux. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et pour lever tout doute, j'ai décidé d'assumer la prise en charge pour mes deux enfants, soit 2.500 euros", a déclaré le Premier ministre à la presse à son arrivée à la Réunio. M. Valls entame un déplacement de trois jours dans les départements de l'océan Indien. "Cet avion étant affrêté, leur présence n'a pas coûté un euro supplémentaire", a toutefois fait valoir Manuel Valls, qui s'était rendu à Berlin depuis Poitiers, où il assistait au Congrès du Parti socialiste. Ces 2.500 euros correspondent au tarif moyen sur un vol commercial pour deux personnes sur les trajets Paris-Poitiers, Poitiers-Berlin et Berlin-Poitiers, a précisé l'entourage du Premier ministre. Le retour final de Poitiers à Paris a, lui, été pris en charge par le PS. "Je voulais mettre un point final à cette polémique pour me consacrer à l'essentiel", a ajouté le chef du gouvernement. "Samedi, je me suis rendu à Berlin pour un déplacement officiel à l'invitation de Michel Platini", a-t-il insisté, précisant qu'il avait parlé avec le patron de l'UEFA de "l'Euro-2016" qui aura lieu en France et de "l'avenir de la Fifa". Un porte-parole de la confédération européenne de football avait également assuré mardi que le Premier ministre avait répondu à une invitation de M. Platini pour "parler de l'Euro-2016". "Comme très souvent, c'est l'occasion de rencontres. Je me suis entretenu avec de nombreux représentants du monde sportif et olympique", a poursuivi le Premier ministre, grand supporter du FC Barcelone qui a remporté samedi la finale de la Ligue des Champions contre la Juventus. "Nous sommes à un an d'un grand rendez-vous, c'est aussi mon rôle de représenter la France dans de grands événements sportifs", a ajouté Manuel Valls, qui a également assisté dimanche à la finale messieurs de Roland-Garros. La révélation mardi de la présence de deux enfants de Manuel Valls dans l'avion gouvernemental le menant samedi à la finale de la Ligue des Champions à Berlin a nourri la vive controverse autour de ce voyage. Selon un sondage Elabe pour BFMTV publié mercredi, plus de trois Français sur quatre (77%) ont été "choqués" "que Manuel Valls se soit rendu à Berlin à bord d'un avion gouvernemental pour assister à la finale de la Ligue des champions".

