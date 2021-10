Bastia (AFP). Corse: reprise des recherches des randonneurs disparus après l'accident mortel

Les recherches ont repris jeudi matin au lever du jour en Haute-Corse pour tenter de retrouver plusieurs randonneurs disparus lors d'un accident qui a fait au moins trois morts et plusieurs blessés mercredi en raison du mauvais temps, ont indiqué les sauveteurs. Le temps clément, en dépit de la présence de nuages au dessus du massif du Cinto dans lequel a eu lieu l'accident, a rendu plus aisé ces opérations des gendarmes et pompiers de haute montagne. C'est un violent orage en début d'après-midi qui avait provoqué coulée de boue et éboulements dans le cirque de I Cascittoni provoquant la mort de trois touristes et des blessures sur plusieurs autres. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a fait état de deux blessés dans un communiqué. Ils ont été hospitalisés à Bastia. Sur place, les services de secours, dont les opérations sont coordonnées dans le village d'Asco, au pied du Monte Cinto, et à Corte, ont fait état d'autres blessés. Un bilan précis de ce plus grave accident enregistré dans la montagne corse depuis une trentaine d'années est difficile à établir en raison de témoignages divergents des survivants. Une douzaine au total de randonneurs belges et français en un ou plusieurs groupes ont été surpris mercredi après-midi par l'orage dans le cirque de I Cascittoni (les grosses caisses), appelé aussi en français "cirque de la solitude", le passage le plus difficile de chemin de grande randonnée 20 (GR20) à 2000 mètres d'altitude au Nord de l'île.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire