Asco (France) (AFP). Accident de montagne en Corse: un 4è mort, poursuite des recherches

Le bilan provisoire de l'accident de montagne en Haute-Corse s'est alourdi jeudi avec la découverte du corps d'une quatrième personne décédée, les recherches se poursuivant pour retrouver encore un disparu lors du glissement de terrain qui avait emporté mercredi une douzaine de randonneurs belge et français sur le GR20. Un corps a été retrouvé au fond du canyon du cirque de I Cascittoni, à environ 1.500 m d'altitude, où a eu lieu l'accident. La victime, dont l'identité n'a pas été communiquée, a pu tomber d'une hauteur de 300 m, selon les sauveteurs, pompiers et gendarmes de haute-montagne qui ont travaillé dans des conditions très périlleuses. "Il n'est pas impossible qu'il y ait une cinquième victime et les recherches continuent. Mais, si la météo se dégrade et qu'il y a un risque relativement élevé, on les interromprait", a déclaré à la presse le préfet de Haute-Corse, Alain Thirion. M. Thirion a coordonné les opérations dans la station de ski d'Asco, au pied du monte Cinto (2.706 m), point culminant de la Corse. Après avoir survolé le cirque en hélicoptère, il a indiqué qu'une soixantaine de personnes participaient toujours aux recherches. Les opérations ont repris à l'aube avec de nouvelles rotations d'un hélicoptère de la gendarmerie pour déposer les sauveteurs en altitude. M. Thirion a ajouté que les recherches sont rendues encore plus difficiles du fait que les sols et les parois sont gorgés d'eau depuis les violents orages des derniers jours. Alors que les opérations sont entrées dans une "phase d'identification" des victimes, M. Thirion a confirmé que deux des trois premières victimes, une femme et un homme, sont de nationalité française, la troisième étant belge. Des contacts, a-t-il dit, ont été établis avec leurs familles. Les corps des victimes reposent dans une chapelle ardente installée à la caserne Chabrières de Corte, cantonnement de l'Unité d'instruction de la Sécurité civile (UISC). Deux blessés graves, dont un Français âgé de 30 ans, sont toujours hospitalisés à Bastia, deux autres blessés moins sérieusement atteints ayant été soignés à Corte. Des rescapés de la douzaines de touristes belges et français impliqués dans l'accident provoqué par un orage, prévu mais d'une violence exceptionnelle durant près de deux heures, ont été pris en charge par l'UISC, a ajouté M. Thirion. Au lendemain de ce plus grave accident dans la montagne corse depuis une trentaine d'années, les responsables ont multiplié les appels à la prudence, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dès mercredi. Le préfet a souligné qu'une enquête judiciaire est conduite par le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) pour établir les circonstances de drame. - 50% d'abandons sur le GR20 - Dans le même secteur, une randonneuse espagnole de 63 ans a été foudroyée et sérieusement blessée mercredi près du refuge de Tighettu, à 1.600 m d'altitude, et héliportée vers Bastia. Réputé parmi les plus difficiles du monde, ce chemin de grande randonnée de 15 étapes en deux semaines (200 km et 11.000 m de dénivelé) sur les plus hauts sommets de la Corse, qui en compte 117 dépassant 2.000 m, est chaque année le théâtre d'accidents. Le préfet a indiqué qu'une quarantaine de personnes contrôlaient les accès au tronçon sur lequel a eu lieu l'accident et qui est fermé à tout passage.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire