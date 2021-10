Asco (France) (AFP). Accident de montagne en Corse: un quatrième mort, reprise des recherches

Le bilan provisoire de l'accident de montagne en Haute-Corse s'est alourdi jeudi à quatre morts, alors que les recherches se poursuivaient pour retrouver plusieurs randonneurs belges et français emportés par ce glissement de terrain mercredi à la suite d'un violent orage sur le célèbre GR20. Le corps d'une quatrième personne, dont l'identité n'a pas été communiquée, a été retrouvé jeudi dans la matinée par les gendarmes et pompiers de haute montagne au fond du canyon qui serpente au pied du cirque de I Cascittoni, à environ 1.500 m d'altitude, où a eu lieu l'accident. On a appris par ailleurs qu'une randonneuse espagnole de 63 ans avait été blessée, toujours mercredi et dans le même secteur, près du refuge de Tighettu, à 1.600 m d'altitude. Au lever du jour, jeudi, tandis que les appels à la prudence se multipliaient, un hélicoptère Ecureuil de la gendarmerie a commencé des rotations à partir de la station de ski du petit village d'Asco, au pied du monte Cinto (2.706 m), point culminant de la Corse. Il a déposé des équipes de gendarmes et de pompiers de haute montagne dans le cirque d'I Cascittoni, appelé aussi "cirque de la solitude". Plusieurs personnes ont été portées disparues, selon un communiqué du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Les corps des trois premières personnes décédées, deux hommes et une femme, reposent dans une chapelle ardente à Corte, à la caserne Chabrières, cantonnement de l'Unité d'instruction de la Sécurité civile (UISC). Les deux blessés graves sont hospitalisés à Bastia. Au total, une douzaine de touristes belges et français se déplaçant en un ou plusieurs groupes ont été impliqués. Un bilan précis de l'accident, le plus grave enregistré dans la montagne corse depuis une trentaine d'années, était encore difficile à établir en raison des récits divergents émanant des survivants et des témoins. Les secours sont dirigés par le préfet de Haute-Corse, Alain Thirion, et le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGMH) enquête sur les circonstances de ce nouveau drame sur le chemin de grande randonnée 20 (GR20). Réputé parmi les plus délicats au monde, ce parcours de 15 étapes en deux semaines sur les plus hauts sommets de la Corse, qui en compte 117 dépassant 2.000 m, est chaque année le théâtre d'accidents en raison de sa difficulté et de l'imprudence de nombreux randonneurs. L'accident s'est produit lors de la troisième du GR20 en partant du Nord, la plus technique et la plus éprouvante: ce parcours a été interdit jeudi. A Asco, une noria de minibus a transporté les randonneurs encore présents vers la vallée. - 50% d'abandons sur le GR20 - "Les vacances sont finies. C'est affreux. On arrête ici et on file à Bastia", glisse, la voix empreinte d'émotion, Michel, un jeune informaticien bordelais en montant dans un bus en compagnie de sa fiancée, Claire, avec laquelle il a parcouru les deux premières étapes du "GR". "Il faudra mesurer l'ampleur des dégâts dans le cirque et dresser un état des lieux géoloqique et des équipements (échelles, chaînes et câbles permettant de grimper des parois parfois verticales) avant de rouvrir le parcours", a déclaré le président ad interim du Parc naturel régional de la Corse (PNRC), Jean-Marie Seïté. Le temps clément, en dépit de la présence de nuages sur le massif du Cinto où s'est produit l'accident, a rendu plus aisées jeudi les opérations de secours. Un nouvel orage est toutefois prévu dans l'après-midi, comme depuis le début de la semaine, les prévisions météo étant quotidiennement radiodiffusées.

