GeoKaps, l'application rouennaise de géolocalisation

La start-up GeoKaps rouennaise a participé mercredi 3 juin au Carrefour des possibles, un rendez-vous organisé par la pépinière d'entreprises Seine-Innopolis pour faire connaître les projets numériques innovants de la région. Chaque start-up a eu six minutes pour présenter son idée de la manière la plus pertinente possible. Cyril Calvet, business développeur et étudiant à Neoma, l'école de commerce de Rouen, souligne l'importance de participer à ce genre d'événements :"Cela a beaucoup d'intérêt pour faire connaître notre projet, rencontrer les acteurs locaux du numérique et plus particulièrement des testeurs qui nous donnent un retour sur notre projet".

"Twitter c'est trop vaste, GeoKaps c'est la bonne dimension"

Geokaps est une application de géolocalisation "à mi-chemin entre Twitter et Google maps", décrit l'étudiant. Elle permet d'envoyer des messages et d'échanger avec toutes les personnes qui se trouvent dans une zone précise, qu'elle soit grande ou qu'elle se limite à 1m2. "Pour bien comprendre l'idée, il faut un exemple concret", précise-t-il. Et le business développeur d'enchaîner : "S'il y a une panne d'électricité, ERDF va pouvoir contacter en temps réel uniquement les personnes concernées pour leur livrer des informations".

Une application aux usages multiples

Cette application, qu'il compte bien implanter dans la communauté étudiante de Rouen, serait susceptible d'intéresser les médias : "Les chaînes d'informations qui se rendent sur des lieux d'actualité et qui meublent en attendant l'info utile, pourraient, grâce à GeoKaps, être contactés par des temoins sur place qui ont l'information pertinente, c'est un gain de fiabilité", explique le jeune entrepreneur. A l'image de leur slogan en Anglais :"Right people - Right place". L'application sortira en septembre, mais une version est bêta est disponible en ligne sur www.geokaps.com