L'US Quevilly comptait déjà deux gardiens qui se tiraient la bourre cette saison, Dan Delaunay et Salomon Morris. En voilà un troisième, Arthur Chazelle, en provenance de Villefranche (équipe de CFA). Agé de 23 ans, le jeune goal a été formé à Dijon avant de joindre Sablé-sur-Sarthe en 2012 et Villefranche en 2014. Il ajoutera encore un peu plus de concurrence à ce poste.