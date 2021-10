Muse travaille sur son prochain album!

Muse a déjà quelques idées de la couleur qu'il souhaite donner à ce prochain projet prévu pour 2012. La force de l'opéra rock "The Resistance" pourrait être délaissée au profit d'un album plus doux. "Matt Bellamy m'a montré quelques accords récemment. Qui sait, peut-être que nous allons nous diriger vers un rock plus léger, mais il sera ensuite de notre travail de le rendre plus lourd. Nous allons certainement évoluer", a confié le batteur Dominic Howard .



Il était prévu que Robbie Williams interprète un medley de ses plus grands succès sur la tournée de Take That, au milieu de chaque concert. Une idée que les autres membres du groupe ne voyaient dans un premier temps pas d'un très bon oeil, y voyant une certaine rivalité.

Mais finalement, les quatre musiciens ont décidé d'accepter ce petit solo, et même d'y mettre un peu du leur. Robbie sera donc accompagné par ses amis, qui feront les backing vocaux des morceaux qu'il chantera. Si vous avez donc prévu de voir en live Take That attendez-vous à quelques morceaux de Robbie Williams.



Mick Jagger aurait en tout cas trouvé de quoi s'occuper en attendant le retour de son groupe. Selon le New York Post, le chanteur se serait entouré de Dave Stewart de Eurythmics, de la chanteuse britannique jazz Joss Stone, du chanteur reggae Damian Marley et du musicien et producteur indien Rahman, afin de créer un "super groupe" provisoirement nommé Super Heavy. Un album aurait été réalisé dans le plus grand secret et alors qu'un premier clip serait prêt, la formation chercherait une maison de disques afin d'éditer le projet.





