Melody Gardot, un rassemblement de Dj's et vos sorties club du week-end

Votre soirée "concerts":

Ce samedi Melody Gardot est en concert au CID de Deauville, auteur-compositeur-interprète et musicienne, elle vous prépare une soirée Jazz acousique, blues et soul. Comptez 42 euros l'entrée.

Plusieurs Dj's se relaient aux platines pour revisiter les classiques du groupe The supremes, de Jackson Five, Stevie Wonder, James Brown, Jackson Sisters ou encore Kool and the Gang ! C'est toute la soirée place Bouchard et St Pierre à Caen. C'est gratuit.

Dans vos clubs

Au Green Clubbers à Poilley dans le Sud Manche soirée avec Matt Jamison avant la « summer tropical » la semaine prochaine.

Au Bayokos à Alençon El Vibes vous invite à la « spring break invasion » avec DJ Sya et Paker T.

A l'Apocalypse New à Hambye la soirée est dédiée aux fille et pour cette ‪#‎PARTYGIRL‬ un verre de bulles vous est offert pourjusqu'à 1h. L'entrée est gratuite pour les filles toute la nuit.

C'est la soirée d'inauguration du nouveau Light Show au Tiffany à Vire.

A l'Agrion à Ver c'est la « fluo party » avec un max de goodies phosphorescents! Même thématique au Milton à Baudre.