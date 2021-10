Vianney, Christophe Willem et vos sorties club du week-end en Normandie

Normandie Salsa fête ses 10 ans ce samedi 17 octobre au Zénith de Caen avec au programme concert de salsa, show de danse, ambiance latino, tapas et rhumerie, DJ salsa-reggaeton-bachata-semba pour une nuit de soleil et de folie.

Vianney est en concert à la Luciole à Alençon à partir de 21h00 et Christophe Willem vient se produire au C.I.D de Deauville.

Participez à la 5ème édition de la "Be Hype Caen Never Sleeps" avec " DJ's de choix, DJ Floyn et Dj Kposs de Paris avec show de gogo danseuses.

Le Skull Club Décide de plongée toute la boîte dans l'obscurité totale à l'aide de vos lunettes de soleil tout au long de la nuit, elle sont offertes dans le cadre de la "Sun Night Party", de nombreux cadeaux à gagner avec DJ Tee-S et Kirikoo aux platines. Entrée gratuite avant minuit.

Déguisements, couleurs fluos et pleins de surprises au Koncept à Lessay pour la "Full Moon Party".

Enfin de nouveaux jeux de lumières à découvrir à l'Agrion à Ver, vivez un "Light Show" unique dans la région.