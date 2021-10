4 vétérans décorés de la Légion d'honneur à Utah-Beach

Célébration honorifique et haute en couleur ce samedi 6 juin 2015 avec la présence de détachements de l'armée Française, Allemande, Américaine et Danoise de nombreuses personnalités, et Charles Winston vétéran de la 4ème division d'infanterie débarqué à Utah-Beach en juin 1944. L’homme a narré son épopée depuis Utah-Beach, puis Cherbourg jusqu’à Paris.

Les vétérans, Charles Wilson, Vernon Miller, Ray Pegram et George Klein, tous récipiendaires de la plus haute dignité Française pour leur bravoure et leurs actions lors de la libération de la France occupée. Décorations remises par la Préfète de la Manche, Danièle Polvé-Montmasson.