Paris (AFP). Roland-Garros: Serena Williams, la vaillante, en finale

Serena Williams, N.1 mondiale, a encore une fois fait la démonstration de ses qualités de battante pour se sortir en trois sets 4-6, 6-3, 6-0 d'un match mal engagé contre la Suissesse Timea Bacsinszky (N.24), jeudi en demi-finale de Roland-Garros. Déjà sacrée deux fois à Paris (2002, 2013), l'Américaine disputera sa 24e finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elle cherchera à obtenir son 20e titre, ce qui la rapprocherait du record de l'Allemande Steffi Graf (22) pour l'ère Open (depuis 1968). Elle affrontera Lucie Safarova (N.13), qui a dominé (7-5, 7-5) la Serbe Ana Ivanovic (N.7). La Tchèque fera sa première apparition en finale d'un tournoi du Grand Chelem, à 28 ans. Elle n'a jamais battu Williams en huit confrontations. Williams a poursuivi son incroyable série de succès en demi-finales de tournois du Grand Chelem. Elle en a gagné 24 pour seulement trois défaites jusque-là, dont la dernière remonte à l'US Open 2009, face à la Belge Kim Clijsters. Grippée et manquant d'énergie pendant près d'une heure, l'Américaine s'en est remise à son caractère de guerrière pour vaincre la Suissesse, qui s'est effondrée sur la fin, en concédant les dix derniers jeux. Pour sa première apparition à ce niveau, Bacsinszky (25 ans) ne s'est d'abord pas laissé impressionner. Avant d'arriver à Paris, elle n'avait pourtant encore jamais franchi le troisième tour dans les tournois du Grand Chelem. Avec son jeu complet, elle a beaucoup gêné Williams, qui n'a subi qu'une défaite cette saison, en demi-finale à Madrid face à la Tchèque Petra Kvitova. L'Américaine, qui s'est posée des serviettes enveloppant de la glace sur le cou et les épaules aux changements de côté, n'a longtemps pas été au mieux physiquement. Bacsinszky en a profité pour essayer de la faire courir, en amenant beaucoup de variations dans son jeu, avec des amorties, des montées au filet et également un coup droit très efficace. Elle a breaké pour mener 3-2 dans le premier set sur un excellent retour de revers. Elle a ensuite tenu le choc sur sa dernière mise en jeu, en sauvant une balle de débreak et en empochant la manche sur sa troisième balle de set. La Suissesse a à nouveau breaké dans le cinquième jeu du deuxième set. Mais un jeu de service moyen de sa part a réveillé les instincts de Williams. Celle-ci a alors retrouvé toute sa grinta pour aligner quatre jeux de suite et prendre le set, à l'aide de son puissant service. L'Américaine avait déjà connu des difficultés similaires dans ce tournoi. Contre l'Allemande Anna-Lena Friedsam (N.105) au deuxième tour, la Bélarusse Victoria Azarenka (N.27) au troisième et sa compatriote Sloane Stephens (N.40) en huitièmes, elle avait perdu le premier set avant de retourner le situation. Le score a vite défilé dans le troisième set. Williams a mené 3-0 en prenant par deux fois l'engagement adverse, tout en écartant d'un autre gros service une balle de débreak. L'affaire était dès lors pliée.

