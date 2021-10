Paris (AFP). Roland-Garros: Serena Williams se défait d'une Lucie Safarova accrocheuse

La N.1 mondiale Serena Williams, grippée ces derniers jours, a retrouvé tout son tonus samedi pour écarter en trois sets 6-3, 6-7 (2/7), 6-2 la Tchèque Lucie Safarova (N.13), qui lui a opposé une furieuse résistance, et remporter pour la troisième fois Roland-Garros. L'Américaine, déjà sacrée à Paris en 2002 et 2013, a ainsi enlevé son vingtième titre du Grand Chelem. Elle n'est plus qu'à deux unités du record de l'Allemande Steffi Graf (22) pour l'ère Open (depuis 1968). Au bord de l'agonie en demi-finale contre la Suissesse Timea Bacsinszky (N.24), elle avait dû renoncer à s'entraîner vendredi. Elle a confié avant le match samedi être toujours malade, mais elle a montré sur le court qu'elle allait beaucoup mieux. Pendant un set et demi, Williams n'a laissé aucune chance à une Safarova qui disputait la première finale de sa carrière en Grand Chelem, broyant la Tchèque sous sa puissance. Consciente qu'elle n'avait pas l'énergie pour se laisser emmener dans un match trop long, elle a cherché à raccourcir au maximum les échanges. Sa prise de risques (34 coups gagnants) a d'abord payé, avant que les fautes directes (42) ne commencent à s'empiler. Safarova, qui n'avait pas perdu un set jusque-là, s'est accrochée. Elle avait beau n'avoir jamais battu Williams en huit rencontres, elle a continué à jouer crânement son jeu quand elle a été menée 4-1 dans le deuxième set. L'Américaine a peut-être à ce moment-là entraperçu un peu vite la victoire. Une série de trois doubles fautes sur ses deux jeux suivants de service ont permis à son adversaire de revenir. - Le rêve du Grand Chelem - Williams s'est remise les idées à l'endroit et a servi pour le match à 6-5. Mais Safarova a encore retardé l'échéance en faisant un sans faute (4 sur 4) sur ses balles de break, puis en dominant le tie-break. Dans le troisième set, la Tchèque a été la première à se détacher (2-0). Mais elle s'est un peu crispée et Williams, qui avait été plusieurs fois bousculée dans ce tournoi et s'en était toujours sortie, a trouvé l'énergie pour aligner les six derniers jeux. Elle peut maintenant regarder devant elle et se prendre à rêver au Grand Chelem, sur l'année calendaire, que seules sa compatriote Maureen Connolly (1953), l'Australienne Margaret Smith Court (1970) et Graf (1988) ont réalisé. Williams a déjà gagné les quatre tournois majeurs à la suite, mais sur deux années en 2002 et 2003. Elle pourrait le refaire en cas de victoire en juillet à Wimbledon. L'Américaine vient en effet d'enchaîner des victoires à l'US Open en 2014, et à l'Open d'Australie et Roland-Garros cette année, ce que sa compatriote Monica Seles est la dernière à avoir réussi en 1991-1992. Quant au doublé Open d'Australie/Roland-Garros, il n'a été fait que par quatre joueuses dans l'ère Open (depuis 1968), la dernière fois en 2001 par sa compatriote Jennifer Capriati (les trois autres étant Margaret Court, Graf, et Seles). Williams n'a plus perdu une finale en Grand Chelem depuis l'US Open 2011. Elle a gagné les sept dernières qu'elle ait jouées, pour un total de 20 remportées en 24 disputées.

