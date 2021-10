Jérusalem (AFP). Frappes aériennes israéliennes à Gaza après des tirs de roquettes

L'armée israélienne a lancé jeudi matin plusieurs frappes aériennes sur la bande de Gaza sans faire de victimes, en représailles à des tirs de roquettes palestiniennes, selon des sources palestiniennes et israéliennes. Les frappes israéliennes ont visé trois camps d'entraînement des brigades Ezzedine al Qassam, la branche militaire du Hamas, dans la ville de Gaza et une quatrième à Khan Younès, selon ces sources sécuritaires palestiniennes. Dans un communiqué, l'armée israélienne n'évoque que trois frappes, sans préciser leur emplacement ni identifier les cibles visées. "Hier, le 3 Juin 2015, deux roquettes ont été lancées sur le sud d'Israël depuis la bande de Gaza", est-il écrit dans le communiqué qui précise que les roquettes sont tombées en terrain découvert, près des villes d'Ashkelon et de Netivot. "Personne n'a été blessé." "En réponse à cette attaque, les Forces de défense israéliennes ont frappé trois infrastructures terroristes dans la bande de Gaza", ajoute le communiqué. Le ministre de la Défense israélien Moshé Yaalon a imputé la responsabilité des tirs au mouvement islamiste Hamas qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007. "Même si les tirs d'hier soir sont le fait de bandes de voyous issus d'organisations du jihad mondial qui cherchent à défier le Hamas en tirant sur nous, nous tenons le Hamas pour responsable de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza et nous ne tolérerons aucune tentative de nuire à nos citoyens", a déclaré M. Yaalon dans un communiqué. "Nous ne ferons pas de compromis sur la sécurité des citoyens israéliens et nous n'accepterons pas de retourner à une situation de tirs réguliers (depuis la bande de Gaza)", a-t-il mis en garde. Selon la radio publique israélienne les derniers tirs de roquettes, non revendiqués, pourraient être liés à des combats internes à Gaza, entre militants du Hamas et opposants extrémistes. Les forces de sécurité du Hamas, qui a durci sa position contre les islamistes intégristes, ont tué mardi un leader salafiste lors d'un affrontement dans la ville de Gaza.

