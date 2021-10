Paris (AFP). Le chômage baisse à 10,0% au 1er trimestre mais revu à la hausse fin 2004

Le taux de chômage a baissé au premier trimestre, redescendant à 10,0% de la population active en métropole, après avoir atteint fin 2014 son plus haut niveau depuis fin 1997 (10,1%, chiffré révisé à la hausse), a annoncé l'Insee jeudi. La statistique baisse également de 0,1 point en incluant l'Outre-mer (10,3%) début 2015. Sur un an, le taux, mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), augmente de 0,2 point en métropole et de 0,1 point dans la France entière.

