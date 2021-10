Paris (AFP). L'Autorité de la concurrence permet l'achat de Libération et L'Express

L'Autorité de la concurrence a donné son feu vert mardi à l'acquisition du quotidien Libération et d'un groupe de magazines, dont L'Express, par le magnat des télécoms Patrick Drahi, estimant que cette opération n'était pas succeptible de déséquilibrer le marché. "L'Autorité a considéré que cette opération n'était pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la mesure où elle ne crée pas de chevauchement d'activités sur les marchés de la presse" notamment magazine et que le nouvel ensemble aura face à lui des "concurrents importants tel que les groupes Le Monde ou Lagardère Active", souligne-t-elle dans un communiqué. Le gendarme de la concurrence n'a pas assorti de condition à son feu vert. Patrick Drahi, premier actionnaire du groupe Altice, qui contrôle aussi l'opérateur Numericable-SFR, acquiert les sociétés PMP Holding, NewsCo Group, Group Express Roularta et A Nous Paris. A l'issue de cette opération il contrôlera notamment le quotidien Libération, les magazines L'Express, L'Expansion, Mieux vivre votre argent, Point de vue, Lire, Studio Cinélive, l'Etudiant et 01.net ainsi que les magazines gratuits A Nous Paris, A Nous Lille, A Nous Lyon et A Nous Marseille, rappelle l'autorité. L'homme d'affaires franco-israélien a entrepris de constituer un nouveau groupe de médias Altice Media Group, qui comprend ces titres nouvellement acquis ainsi que la chaîne israélienne i24 News.

