Paris (AFP). Altice lance une augmentation de capital d'environ 1,8 milliard d'euros pour Cablevision

Le groupe européen Altice, propriété de l'homme d'affaires Patrick Drahi, a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital de 10% équivalant à environ 1,8 milliard d'euros destinée au financement de l'acquisition du câblo-opérateur américain Cablevision. L'opération, destinée aux investisseurs institutionnels, est lancée "immédiatement" et sa livraison est prévue le 5 octobre, précise un communiqué. Le groupe prévoit de placer jusqu'à 70 millions d'actions de classe A et jusqu'à 24,8 millions d'actions de classe B, les titres étant cotés à la Bourse d'Amsterdam, détaille le document. "Certains dirigeants" d'Altice ont déjà fait part de leur intention de souscrire l'équivalent d'au moins 150 millions d'euros. Patrick Drahi avait modifié durant l'été la structure capitalistique d'Altice afin de pouvoir mener ce genre de transactions, sans craindre de perdre le contrôle de son groupe. L'homme d'affaires est régulièrement critiqué pour sa stratégie d'acquisitions financées massivement par le recours à l'endettement. Altice avait indiqué, lors de l'annonce du rachat du groupe américain Cablevision à la mi-septembre, qu'elle serait financée par 14,5 milliards de dollars de dette existante et nouvelle, assumée par Cablevision, un reliquat de trésorerie disponible chez le câblo-opérateur, et 3,3 milliards de dollars en numéraire de la part d'Altice. Le groupe a précisé jeudi avoir émis pour 8,6 milliards de dollars de dette nouvelle le 25 septembre, auxquels s'ajoutent les 5,9 milliards de dollars de dette préexistante de Cablevision.

