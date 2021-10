Journées de l'archéologie les 21 et 22 mai en Basse-Normandie

C'est la 2ème édition de ces journées nationales de l'archéologie, organisées par le ministère de la culture et de la communication ainsi que l'Inrap (institut national de recherches archéologiques préventives).

Ces journées sont l'occasion de faire découvrir au public les métiers de l'archéologie, ses buts et ses enjeux. De nombreux sites en France sont concernés par ces fouilles qui révèlent un riche passé, et la Basse Normandie en fait bien sûr partie.



5 lieux sont associés à ces journées, dans le Cotentin et la plaine caennaise.



RDV au Muséum Emmanuel Liais à Octeville, au manoir du Tourp d'Omonville la Rogue, au musée et sites archéologiques de Vieux la Romaine, au Musée de Normandie à Caen et sur le site de fouille de la place Saint Sauveur à Caen.



Des animations spéciales y sont organisées ainsi que des rencontres avec des professionnels, notamment au site de fouille de Caen. Pour l'occasion, la visite dans ces musées est même gratuite tout le week-end. Le programme complet est à retrouver en cliquant ici.



Ecoutez Mélanie Cellier nous décrire le contenu de ces 2 jours à venir: