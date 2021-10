Les virées du terroir commencent jeudi à Saint Lô!

Pendant la période estivale, la mairie de Saint Lô vous propose ses virées du terroir. Venez découvrir la richesse gastronomique et aussi artisanale de notre région avec plusieurs stands qui prendront possession de la plage verte chaque jeudi de la belle saison.

De 16h30 à 20h30 vous pourrez y flâner et trouver de riches saveurs.

Et en plus le 1er jeudi de chaque mois, un groupe musical s'invite à la fête et prolonge la soirée. Ces 1ers jeudi, RDV sur la plage verte de Saint Lô du 16h30 à 22h.

La manifestation est gratuite.

Ecoutez Jean Joubin nous présenter les virées du terroir 2011 (lecteur en début d'article).