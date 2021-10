"Lyon peut encore rugir!"

Ce n'est plus le Lyon de Juninho, Malouda ou Essien ....D'ACCORD...

Ce n'est plus le Lyon 7 fois champion de France ... D'ACCORD...

Ce n'est plus le Lyon qui rugit chaque samedi... D'ACCORD...

Attention tout de même, Lyon, c'est Lyon, équipe qui pointe tout de même à la 3ème place du championnat, une formation de se qualifier pour sa onzième ligue des champions consécutive... Bref, Caen et son adversaire ne boxent pas dans la même catégorie et il sera particulièrement difficile pour les caennais d'aller prendre ne serait ce qu'un point à Gerland. En plus s'il l'on regarde les stats de Lyon, à domicile cette année. Alors on s'aperçoit que Claude Puel et ses joueurs en 18 matchs n'ont perdu qu'une seule fois devant leurs supporters....

Mais l'équipe du président Aulas est capable de tout. Capable de battre l'OM pourtant dans la course au titre et capable de se faire humilier par Auxerre et Toulouse et tout ça en l'espace de 3 journées... Les gones avaient d'ailleurs été battu par le Stade Malherbe au match aller 3 buts à 2 à D'ornano.

Au final, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre dans cette rencontre même si pour les caennais, la donne est simple, un exploit et le maintien sera assuré.