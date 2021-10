Bruxelles (AFP). Grèce: la Commission voit un bon signe l'échange de documents avec les créanciers

La Commission européenne a salué mardi le fait que la Grèce et ses créanciers échangeaient des documents de travail sur les réformes qu'Athènes doit mettre en oeuvre pour obtenir le déblocage d'un financement à court terme vital pour son économie. "De nombreux documents ont été envoyés entre les institutions et les autorités grecques. () Le fait que des documents soit échangés est déjà un bon signe", a indiqué Annika Breidthardt, la porte-parole de la Commission en charge des Affaires économiques, refusant de confirmer la réception d'un plan de réformes qu'Athènes a annoncé avoir soumis lundi soir. Pour un accord, "nous n'y sommes pas encore", a-t-elle souligné. Le Premier ministre Alexis Tsipras a déclaré mardi que son gouvernement avait présenté "la nuit dernière" à ses créanciers internationaux un plan de réformes "complet" et "réaliste", afin d'obtenir le déblocage d'un financement à court terme vital pour son économie. "La nuit dernière, un plan complet a été soumis" aux créanciers du pays, UE, BCE et FMI, a déclaré le Premier ministre grec à des journalistes lors d'une visite au ministère de l'Education, qualifiant les propositions grecques de "réalistes" pour sortir le pays de la crise économique et sociale. Sans donner de détails sur cette nouvelle version de la liste de mesures budgétaires et de réformes présentées par Athènes, le Premier ministre a évoqué "des concessions qui seraient difficiles". Durant la nuit de lundi à mardi, un mini-sommet impromptu a réuni à Berlin les dirigeants des institutions créancières de la Grèce ainsi que François Hollande et Angela Merkel pour évoquer le cas grec.

