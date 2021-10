Los Angeles (AFP). Appelez-moi Caitlyn: Bruce Jenner révèle son nom et son corps de femme

"Appelez-moi Caitlyn": la star américaine de téléréalité, champion olympique et nouveau porte-drapeau des transgenres Bruce Jenner a parachevé son changement d'identité sexuelle avec une pose sexy en couverture de Vanity Fair. C'est la première fois que le beau-père de Kim Kardashian révèle le prénom féminin qu'il s'est choisi, en gros titre sur la couverture du magazine. On y voit Caitlyn en body bustier de satin blanc, assise sur un tabouret, avec de longs cheveux bruns ondulés. Elle regarde droit dans l'objectif de la grande photographe de célébrités Annie Leibovitz, en souriant légèrement. Caitlyn Jenner a ouvert lundi son compte sur Twitter, son premier message ayant été relayé plus de 213.000 fois: "je suis tellement heureuse après un tel combat de pouvoir vivre sous ma vraie identité. Bienvenue dans ce monde Caitlyn. J'ai hâte que vous fassiez sa/ma connaissance". "Caitlyn Jenner" était non seulement en tête des sujets les plus populaires du jour sur Twitter et Facebook, mais a aussi battu le record du compte Twitter qui a grossi le plus rapidement. D'après le site du Guiness des Records, en accumulant 1 million d'abonnés en quatre heures trois minutes seulement, Jenner a battu le président Obama dont le compte @POTUS avait mis près de 5 heures pour y parvenir. Dans un troisième tweet lundi, Jenner a ironisé: "Un autre record mondial, à 65 ans? Qui aurait cru!", tout en se disant "honorée" du soutien reçu. - "Changer l'esprit des gens" - La famille de la star de téléréalité l'ont encouragée: "soit libre maintenant, joli oiseau", a écrit sur Twitter sa fille la mannequin Kendall Jenner. Sa belle-fille Kim Kardashian, célébrité planétaire et épouse du rappeur Kanye West, a ajouté: "Sois heureuse, sois fière, vis ta vie à TA manière!". La soeur de Kim, Khloe, renchérissait: "nous avons eu la vie parce que tu étais assez forte pour la vivre. Je ne pourrais être plus fière. Caitlyn, tu es belle!". Sa mère Esther, 88 ans, a déclaré au site Accesshollywood.com que Caitlyn était "belle!" mais qu'elle continuerait à l'appeler Bruce: "ce sera un effort pour moi de m'habituer au changement mais je le ferai avec plaisir Je suis très heureux pour lui ou elle!" La proche conseillère du président américain Barack Obama, Valerie Jarrett, a pour sa part salué un "choix courageux" et "un exemple fort pour beaucoup d'autres". Parmi les innombrables messages, la créatrice de la série à succès "Girls" Lena Dunham demandait à Caitlyn de lui apprendre "comment conduire une voiture avec boîtier de vitesse manuel en talons", la présentatrice vedette Ellen de Generes souhaitait que "nous soyons tous aussi courageux que Caitlyn Jenner" et la chanteuse Lady Gaga la remerciait "d'utiliser sa (renommée) pour changer l'esprit des gens". Sarah Kate Ellis, présidente de l'organisation Glaad, qui milite pour l'acceptation des identités sexuelles, soulignait qu'en "partageant son chemin avec le monde entier, @Caitlyn_Jenner accélère l'acceptation des transgenres". Tandis que de très nombreux internautes notaient une ressemblance de Caitlyn avec l'actrice Jessica Lange, celle-ci a réagi auprès du site Daily Beast en jugeant cela "merveilleux!". Le chanteur Drake Bell, qui a twitté "désolé, mais je vais continuer à t'appeler Bruce", se faisait par ailleurs vertement tancer sur les réseaux sociaux, alors que son nom était le deuxième mot-dièse le plus utilisé du jour. Il a retiré son tweet depuis en postant à la place: "heureusement que les réseaux sociaux n'ont pas d'impact sur la vraie vie" Un message effacé également par la suite. La chaîne ABC a annoncé que Jenner recevrait le prix Arthur Ashe du courage lors de la cérémonie des ESPY, prix des performances de l'année décernés par la chaîne sportive ESPN, qui honore les sportifs dont l'aura dépasse le monde du sport, déjà octroyé à Mohammed Ali notamment. Sur son site internet, Vanity Fair montre plusieurs autres photos du numéro de juillet, notamment Caitlyn Jenner en robe rouge moulante, silhouette élancée, au volant d'une voiture de sport, ou posant en long fourreau glamour. Dans une vidéo accompagnant l'entretien à Vanity Fair, elle explique qu'avant sa transition, "Bruce devait toujours mentir, tous les jours, il avait un secret" mais qu'après la parution de Vanity Fair, "je serai libre", affirme-t-elle. Caitlyn Jenner raconte au magazine sa crise de panique au lendemain d'une opération de dix heures pour féminiser son visage le 15 mars mais qu'un conseiller spécialisé lui a fait comprendre que de telles réactions étaient classiques et temporaires. Le magazine affirme aussi que Jenner n'a pas subi de chirurgie génitale.

