Rouen. Athlétisme (Indoor) : Le Meeting de Val de Reuil ouvre la saison

Pour son grand retour, ce lundi 6 février, le Meeting indoor d'athlétisme de Val de Reuil accueillait pas moins de 80 athlètes du monde entier.

Début de la saison

Pour certains athlètes, ce meeting est la première sortie de l'année, et c'est l'occasion de se préparer tranquillement. A l'image de Mahiedine Mekhissi du Stade Sottevillais 76, engagé sur le 2000m (épreuve uniquement faite pour les pistes indoor), qui ne prend que la seconde place avec un temps de 5'08"58 derrière l'éthiopien Aman Kedi (5'05"98). "C'est ma première compétition de 2017, je reprend progressivement" s'exclame t'il auprès du public après la course.

L'épreuve phare des 60m masculin aura été spectaculaire, on y attendait Dwain Chambers (Gbr), le doyen de la compétition (1978) mais aussi et surtout le meilleur temps avec 6"42 (record de 2009) et Mike Rodgers (Usa) mais la surprise vient du jamaïcain Everton Clarke qui remporte la course en signant son meilleur temps indoor avec un 6"57

Un meeting national mais aussi régional

Mélangées aux épreuves nationales, voire internationales, il y avait aussi des epreuves régionales où les clubs de l'agglomération de Rouen etaient bien représentés:

Dans le 60m femmes régionale, Eva Duval et Noemi Relimien du Stade Sottevillais 76 prennent les 2 premières places du podium avec un temps de 8"00. Malheureusement, lors de la finale B nationale, les 2 sottevillaises restent à la traine: Eva fait 8"03 et prend la derniere place alors que Noemi améliore son temps, passe sous la barre des 8"00 avec 7396 mais c'est loin de la brésilienne Rosangela Oliveira Santos qui prend la tête avec 7"34.

Dans le 1500m feminin, Lucie Lerebourg du R2MA (Mont St Aignan) n'a que la derniere place avec un temps de 4'23"09, loin derrière l'éthiopienne Axumawit Embaye ( 4'12"31)

Chez les Hommes, dans le 60m régional, c'est Potel Njiki Essouma du R2MA qui prend la tete du classement avec 7"01 devant Avotriniaina Rakotoarimiandry (Mad) du SS76 avec 7"05

