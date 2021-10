Nagoya (Japon) (AFP). L'avion Solar Impulse 2 atterrit au Japon pour une escale imprévue

L'avion solaire Solar Impulse 2 s'est posé dans la nuit de lundi à mardi à Nagoya (centre du Japon), une escale imprévue à cause d'une détérioration météorologique qui l'a forcé à interrompre son vol vers Hawaï, a constaté l'AFP. L'appareil, qui avait décollé de Chine dimanche (heure locale), a atterri un peu avant minuit (lundi avant 15:00 GMT) après avoir patienté des heures au-dessus de l'archipel, selon une journaliste de l'AFP sur place et les images diffusées sur internet depuis le centre de contrôle de Monaco. Les équipes ont applaudi lorsque l'avion a touché le sol. Solar Impulse 2 était en chemin vers Hawaï, une traversée qui devait durer six jours et six nuits, mais les changements de conditions météo ont conduit les organisateurs à être prudents et à reporter l'exploit à des jours meilleurs. Ils ont remercié les autorités japonaises d'avoir organisé en urgence l'arrivée au Japon de cet avion alimenté par des cellules photovoltaïques et piloté par le Suisse André Borschberg, en alternance avec son compatriote Bertrand Piccard.

