Genève (AFP). Solar Impulse: le Suisse André Borschberg entre dans la légende de l'aviation

A 62 ans, le pilote suisse André Borschberg est entré dans la légende de l'aviation, avec un vol solitaire qu'il a appelé "un voyage intérieur", aux commandes de l'avion solaire, Solar Impulse 2, entre la Japon et Hawaï à travers le Pacifique. Il a déjà parcouru 8.000 km et est attendu vendredi matin (heure locale) sur l'île d'Oahu, ce qui fera un vol d'environ 5 jours et 5 nuits. Mais il a déjà battu jeudi le record mondial de vol en solitaire, loin devant le précédent record établi en 2006 par Steve Fossett, qui avait volé pendant 76 heures et 45 minutes, un peu plus de 3 jours. Seul au milieu de l'océan Pacifique, coincé dans un cockpit où il ne peut être qu'assis ou couché, André Borschberg aura volé près de 120 heures, pour la plus longue des étapes du tour du monde de 35.000 kilomètres de Solar Impulse 2. Il ne peut dormir qu'une vingtaine de minutes d'affilée. Pour ces brefs moments de repos, il porte des brassards vibrants connectés au pilote automatique pour le réveiller à la moindre anomalie. Avant le départ, il avait affirmé que cette traversée serait une "occasion extraordinaire de me découvrir moi-même". - Yoga et méditation - De haute stature et à l'allure athlétique, André Borschberg dit tirer sa force mentale du yoga et de la méditation, qu'il pratique dans le jardin de sa maison, située sur les rives idylliques du lac Léman, à Nyon, entre Genève et Lausanne. Il le pratique aussi en vol, transformant sa banquette en tapis de yoga, avec des postures spécialement adaptées par son yogi personnel, Sanjeev Bhanot, qu'il suit depuis une dizaine d'années. "Le yoga est un grand soutien pour ce vol () il affecte positivement mon humeur et mon état d'esprit", a-t-il confié dans un tweet jeudi avec une photo dans une posture relaxante. Personnalité aux multiples casquettes, ingénieur, homme d'affaires, pilote de chasse, pilote d'hélicoptère, André Borschberg est l'alter ego de Bertrand Piccard, à l'origine de ce projet fou de Solar Impulse, un avion propulsé à la seule énergie solaire. L'homme a déjà échappé deux fois à des catastrophes. Il y a 15 ans, il a réchappé miraculeusement à une avalanche, puis en 2013, son hélicoptère s'est crashé et il s'en est sorti. Né à Zurich le 13 décembre 1952, André Borschberg a fait ses études à Lausanne, dans la prestigieuse Ecole Polytechnique Fédérale, où il a décroché un diplôme d'ingénieur en mécanique et thermodynamique. Il a ensuite complété sa formation par des diplômes en management aux Etats-Unis et à HEC Lausanne. Longtemps pilote de chasse dans l'armée, son premier travail dans la vie civile a été celui de consultant auprès du cabinet McKinsey. Il s'est ensuite lancé à son compte avec dedeux starts-up, et co-fondé une société spécialisée dans les microprocesseurs. - L'aventure - Avec son ami et partenaire, le pilote et médecin-psychiatre suisse Bertrand Piccard, il se lance dans l'aventure Solar Impulse. C'est lui qui supervise la construction de l'avion solaire, et le 7 juillet 2010, il effectue, pour la première fois dans l'histoire un vol de 26 heures, apportant la preuve qu'un tel avion peut voler de jour et de nuit avec l'énergie solaire emmagasinée durant la journée.

