"J'ai été pas mal dans le rock'n roll des seventies ces derniers temps et je veux capturer un peu de l'essence de ce qu'est le rock'n roll, c'est juste sexy et fun, donc on va vraiment en mettre un peu dans le prochain album", a déclaré Ke$ha à MTV.



Mais pour éviter de faire un flop, Kesha a un plan: "J'aimerais vraiment faire quelque chose avec l'une de mes idoles, c'est mon rêve. Et j'y travaille".