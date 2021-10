Paris (AFP). Les bourses européennes chutent faute d'espoir sur la Grèce

Les bourses européennes ont toutes chuté lourdement vendredi pour la dernière séance du mois les investisseurs renouant avec le pessimisme quant à un accord rapide entre la Grèce et ses créanciers. Le marché est redevenu méfiant, plusieurs déclarations laissant penser que les discussions sont toujours difficiles. "La Grèce est le sujet qui va servir de prétexte pour poursuivre la consolidation" actuellement à l??uvre sur les marchés, estime Renaud Murail gérant de Barclays bourse. Les investisseurs ont également été attentifs aux indicateurs américains avec notamment une contraction de l'activité économique entre janvier et mars pour la première fois depuis un an, plombée par un hiver rigoureux et l'appréciation du dollar, selon une deuxième estimation du département du Commerce. "Le PIB américain peut sembler très décevant mais globalement on s'attendait à une contraction", explique Murail. Par ailleurs, le moral des ménages américains a confirmé sa nette baisse en mai et l'activité économique de la région de Chicago a chuté de manière inattendue. L'Eurostoxx 50 a perdu 2,19%. - Paris dans le dur - A la Bourse de Paris (-2,53%) l'indice CAC 40 a perdu 129,94 points à 5.007,89 points, dans un volume d'échanges nourri de 5,9 milliards d'euros. Parmi les valeurs, Elior a fini en forte hausse (+1,53% à 16,61 euros) après avoir vu son chiffre d'affaires et son résultat net progresser au 1er semestre de son exercice décalé 2014-2015. Safran a été pénalisé (-3,48% à 64,41 euros) par un abaissement de recommandation à "neutre" contre "acheter" auparavant par Natixis. Airbus a perdu 4,08% à 62 euros. Enfin, Cellectis bondissait (+9,93% à 40,40 euros) . La biotech française serait en discussion pour être rachetée par Pfizer. - Londres sous la barre des 7.000 points - A la Bourse de Londres, l'indice FTSE-100 a perdu 56,49 points ou 0,80% par rapport à la clôture de la veille, à 6.984,43 points. Le secteur de la distribution notamment a terminé dans le rouge à la suite d'un mauvais indicateur Gfk de la confiance des consommateurs: Morrison Supermakets a chuté de 3,39% à 171 pence, Sainsbury de 2,18% à 251,6 pence et Tesco de 1,76% à 212,6 pence. Ashtead Group a encore perdu 3,53% à 1.120 pence, dans le sillage de son rival américain United Rentals. Parmi les valeurs, Associated British Foods (ABF), la maison mère de Primark, a bondi de 2,64% à 3.028 pence, à la suite de commentaires optimistes de Goldman Sachs. - Le Dax dégringole - A Francfort, l'indice Dax a dégringolé de 2,26% à 11.413,82 points, signant en même temps une baisse de 3,40% sur l'ensemble de la semaine, tandis que le MDax des valeurs moyennes a terminé à 20.449,60 points, en repli de 1,84% sur la séance.

