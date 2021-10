Sécheresse en normandie : quelles prévisions ?

Aucun arrêté de restriction d'eau n'a été pris pour le moment en Basse-Normandie. La ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet a réuni lundi un "comité sécheresse" réunissant des usagers de l'eau (agriculteurs, industriels, EDF), des élus et des experts sur les questions d'eau et de météo. "On est en situation de crise et de gestion de crise", a-t-elle déclaré. "On est dans une situation de mois de juillet en ce qui concerne tous les indicateurs: nappes, débit et fonte des neiges", a-t-elle ajouté. Quelle est la situation dans le département de la Manche ? Tendance Ouest et La Manche Libre font le point avec Brigitte DUBOIS, déléguée Mété-France pour la Manche et Paul VITTECOQ, responsable culture à la chambre d'Agriculture de la Manche. Interview réalisée par Audrey Dreillard et Thibault Deslandes pour tendanceouest.com

