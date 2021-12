The Voice, Thomas Mignot sauvé des eaux

Thomas Mignot a été sauvé par Jenifer le samedi 14 avril dans The Voice sur TF1. Il a interprété une magnifique version acoustique du titre without you d'Usher et David Guetta. Pas facile de passer dans le même groupe que Maureen Angot et surtout AL.Hy. Interview exclusive pour Les Indés Radios.