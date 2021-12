The Voice : Aude ne pensait pas battre Rubby

Aude, la belle souffleuse de verre à la voix rauque ne pensait pas battre Rubby en demi-finale et se retrouver en finale de l'émission The Voice sur TF1. Finaliste de l'équipe de Louis Bertignac, Aude doute et ne réalise pas ce qui lui tombe dessus. Entretien exclusif pour Les Indés Radios.