Commune nouvelle :EELV aurait voulu un référendum

Après le coup d'envoi de la commune nouvelle par les cinq maires et le président de la communauté urbaine de Cherbourg, les élus écologistes se disent favorables au projet. S'estimant "moteur dans ce dossier", EELV salue cette union "qui conserve la proximité et permet de dégager plus de moyens pour des politiques publiques ambitieuses".

Un bémol, cependant : le groupe écologiste de la CUC aurait souhaité un vote des citoyens, avant la déllibération des conseillers municipaux. "Nous regrettons que cette option n'ait pas été choisie, mais nous nous satisfaisons de la phase d'information et de concertation, à laquelle nous participeront très activement".