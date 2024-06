Législatives 2024. Dans le Front populaire, Europe Ecologie Les Verts veut deux circonscriptions "gagnables" en Normandie

"Aucun écologiste pour porter la voix des Normands à l'Assemblée nationale, c'est suicidaire", lance Jean-Michel Bérégovoy, adjoint au maire de Rouen et conseiller départemental Europe Ecologie Les Verts (EELV) de Seine-Maritime.

Les négociations se poursuivent à Paris dans le cadre de l'alliance au sein du nouveau Front populaire. Et les Ecologistes en Normandie n'entendent pas être les oubliés. "Nous avons été mécontents du contenu de l'accord en 2022", explique Stéphane Martot, secrétaire régional d'EELV avec aucune circonscription gagnable par des candidats écologistes dans le cadre de la Nupes.

Concrètement, EELV en Normandie demande que des candidats soient investis dans deux circonscriptions "gagnables", à savoir la première de Seine-Maritime à Rouen et Mont-Saint-Aignan avec Jean-Michel Bérégovoy comme candidat, et la première circonscription du Calvados dans l'ouest de Caen avec la candidature de Rudy L'Orphelin, co-président du groupe EELV à la Région Normandie. Dans le premier cas, la circonscription a failli passer à gauche en 2022. Le sortant de la majorité, Damien Adam, l'avait emporté de seulement 78 voix au second tour face au candidat de la France insoumise, Maxime Da Silva.

Même scénario dans la première circonscription du Calvados, où Emma Fourreau pour la Nupes est passée à exactement 200 voix de la victoire en 2022.

Les écologistes auront moins de circonscriptions qu'en 2022

"Nous avons beaucoup de sujets à porter dans le département [la Seine-Maritime, N.D.L.R.] le plus nucléarisé de France, avec la plus grande zone Seveso de France et dans une circonscription qui a connu l'incendie de Lubrizol", insiste Jean-Michel Bérégovoy. Reste que les Socialistes sont arrivés en tête dans la circonscription aux Européennes. Contacté, le maire socialiste de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, n'a pas souhaité faire de commentaires à ce stade sur une potentielle candidature de son adjoint écologiste.

La répartition du nombre de circonscriptions par parti a déjà été annoncée pour la quasi-totalité d'entre elles, mais pas le détail de ces circonscriptions, ni le nom des candidats. Au total, 229 candidatures seront réservées à la France Insoumise, 175 au Parti socialiste, 92 aux Ecologistes (contre 100 en 2022) et 50 au Parti communiste.