Législatives 2024. Damien Adam (Renaissance) candidat à sa succession dans la 1re circonscription de Seine-Maritime

Il met fin à un court suspense, depuis l'annonce dimanche 9 juin de la dissolution de l'Assemblée nationale.

Damien Adam, le député Renaissance sortant de la première circonscription de Seine-Maritime (Rouen et Mont-Saint-Aignan) est bien candidat à sa propre succession pour les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. "C'est essentiel de retourner au combat face aux extrêmes de la droite et de la gauche, c'est important d'offrir une alternative aux Français", décrit le candidat qui entame donc sa troisième campagne des législatives.

Une circonscription disputée

La campagne sera très courte, à peine plus de deux semaines. Damien Adam entend faire campagne sur trois thèmes : "On promet de ne pas augmenter les impôts", indique-t-il, taclant au passage ses adversaires du Rassemblement national et du tout nouveau Front populaire. Le sortant entend aussi lutter "contre cette crise de l'autorité qui crée une insécurité du quotidien" et veut avancer sur "les sujets de santé et d'éducation".

En 2022, la 1re circonscription a été très disputée. Damien Adam s'est imposé avec 78 voix d'avance seulement au second tour face au candidat Insoumis Maxime Da Silva. Son concurrent à gauche n'est pas encore connu à l'heure d'écrire ses lignes, mais le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, plaide pour qu'il s'agisse d'un socialiste, la liste de Raphaël Gluckman étant arrivée en tête aux européennes dans sa ville. Peut-être même décidera-t-il d'être lui-même candidat.

Les négociations se poursuivent à gauche mais le PS aura davantage de candidats qu'en 2022 lors de la conclusion de l'accord de la Nupes.