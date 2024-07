Législatives 2024. Poussée du RN, triangulaires… ce qu'il faut retenir du premier tour en Seine-Maritime

Une participation record

C'est l'un des enseignements principaux de ce premier tour des législatives. Les élections ont passionné les Seinomarins, qui ont largement voté. Le taux de participation a atteint 67,7% dans le département, contre seulement 48,83% en 2022.

Le RN partout au second tour

Le Rassemblement national confirme sa poussée des Européennes. Il se qualifie dans l'ensemble des 10 circonscriptions de Seine-Maritime pour le second tour. Il est même en tête dans 6 circonscriptions sur 10. Dans la 10e circonscription dans le pays de Caux et une partie du pays de Bray, le score de Robert Le Bourgeois atteint 45,29% face au député sortant Horizons, qui est à seulement 25,55%. L'avance est aussi massive dans la 9e circonscription, où Douglas Potier emporte 44,58% des suffrages face à la sortante Horizons, l'ancienne maire de Fécamp, Marie-Agnès Poussier-Winsback, à 32,08%. Fait inédit, le Rassemblement national est aussi en possibilité de se maintenir dans la très urbaine 1re circonscription, à Rouen, Déville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan, où Grégoire Houdan est à 18,99%. En tête, Florence Hérouin-Léautey, la socialiste du Nouveau Front populaire a une confortable avance avec 44,44% des voix.

Cinq possibilités de triangulaire mais des retraits

C'est l'une des conséquences de la très forte participation. Au soir du premier tour, cinq triangulaires sont possibles en Seine-Maritime, dans les 1re, 2e, 4e, 5e et 7e circonscriptions. Mais le jeu des alliances a commencé. Dans la 7e circonscription, la candidate du Nouveau Front populaire, Florence Martin-Péréon, a rapidement annoncé se désister au profit de la députée sortante et a appelé à faire barrage au RN. Idem dans la 2e circonscription où le candidat socialiste, Vincent Decorde, appelle au barrage en faveur de la sortante Annie Vidal. La situation devrait être identique dans la 5e circonscription, avec un probable retrait du candidat Horizons pour le socialiste du Nouveau Front populaire Gérard Leseul. Dans la 1re circonscription, le Rassemblement national étant troisième, la triangulaire devrait bien se tenir. Reste une inconnue dans la 4e circonscription. Laurent Bonnaterre, le candidat Horizons arrivé 3e est en capacité de se maintenir. Il n'a pas encore annoncé sa décision, alors que c'est sur ce territoire une candidate de la France insoumise, Alma Dufour, qui est en deuxième position.

La gauche devant dans trois circonscriptions

Les députés communistes sortants des 3e et 8e circonscriptions sont arrivés en tête au soir du premier tour. Edouard Bénard, dans la 3e, a même failli être élu dès ce premier dimanche avec 48,64% des voix. Dans la 8e au Havre, Jean-Paul Lecoq est en tête avec 42,82% des voix. Tous deux seront opposés à des candidats du Rassemblement national au deuxième tour. Surprise en revanche dans la 6e circonscription, où Sébastien Jumel, le sortant communiste est mis en difficulté, en ballottage défavorable à 34,50% face à Patrice Martin du Rassemblement national à 44,90%.

Le bloc centriste en tête dans seulement une circonscription

Les alliés de la majorité présidentielle, qui ont cinq députés sortants, arrivent en tête dans une seule circonscription, la 7e, au Havre. Agnès Firmin Le Bodo, sortante Horizons proche d'Edouard Philippe, est première sur les terres de l'ancien Premier ministre avec 34,83% des voix, devant Anaïs Thomas du Rassemblement national, à 28,63%.