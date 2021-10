Le défi : la rénovation du clocher

Lundi 16 mai, le conseil municipal a confié à l’unanimité à l’équipe du Cabinet Lefevre architectes la maîtrise d’œuvre de la suite des travaux : ceux du clocher et des deux entrées principales. Le chantier est colossal, et de haute voltige. Peu d’entreprises sont en mesure de pouvoir le réaliser. Après une première procédure de sélection, remise en question par un candidat évincé, le nouveau jury s’était prononcé pour l’équipe d’architectes spécialisés de Daniel Lefevre, cabinet parisien agréé pour la rénovation de monuments historiques. 70 mètres de hauteur "Avant d’entamer les nouveaux travaux, l’architecte devra réaliser une étude très poussée, très complète sur l’ampleur du chantier. Autre élément fondamental, il devra se pencher sur la forme à donner à son échafaudage, qui doit gêner au minimum la vue de l’église, et éviter une trop grande prise au vent. Nous souhaitons que l’église continue de recevoir ses fidèles", résume Jean-Louis Touzé, adjoint au maire en charge du patrimoine bâti. Le maître d’œuvre proposera ensuite un cahier d’appel d’offres, qui précisera les éléments-clés du chantier, sa durée, la technique de nettoyage, le prix... Le coût de l’opération est estimé à 2 675 585 euros. Pour les entreprises qui répondront à l’appel, le défi est de taille : perchés à 70 mètres de hauteur, les ouvriers devront changer des pierres, refaire des sculptures, rénover la charpente soutenant les cloches... Le chantier du clocher et des deux entrées principales est prévu pour une durée de cinq ans. À l’issue de ces travaux, "il ne restera plus qu’un quart de l’église à rénover !" Le chantier avait débuté en 2005 avec la façade sud, à deux pas de l’arrêt principal de tramway. Aujourd’hui, une grande partie des travées d’exposition sud-ouest, parallèles à la rue de Geôle, a été déjà restaurée.

