Paris (AFP). Mort de Clément Méric: reconstitution en cours à Paris

Une reconstitution était en cours mardi matin dans le centre de Paris, sur les lieux de la rixe entre skinheads et antifascistes qui avait causé la mort de Clément Méric le 5 juin 2013, a constaté un journaliste de l'AFP. Les juges d'instruction ont ordonné cette reconstitution, en présence d'enquêteurs de la Brigade criminelle, pour mieux cerner le déroulement de cette bagarre mortelle, décrite comme violente et très brève, et qui avait causé un vif émoi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire