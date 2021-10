L'auteur présumé de la fusillade qui a fait un mort et trois blessés graves, samedi soir à Metz, a été mis en examen lundi pour assassinat et tentatives d'assassinat, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Metz. Le parquet a requis le placement en détention provisoire de cet homme de 49 ans, qui doit comparaître en fin d'après-midi devant un juge des libertés et de la détention (JLD), a-t-on précisé de même source.

