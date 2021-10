New York (AFP). Mort du géant des mathématiques John Nash dans un accident de voiture

Le "géant" américain des mathématiques John Nash, célèbre pour son travail sur la théorie des jeux qui lui a valu le prix Nobel d'économie en 1994, est décédé samedi avec femme dans un accident de la route sur la côte est des Etats-Unis, a-t-on appris dimanche auprès de la police. Le scientifique âgé de 86 ans et sa femme, Alicia Nash, 82 ans, incarnés dans le film "Un homme d'exception", réalisé en 2001, ont été éjectés d'un taxi dont le chauffeur avait perdu le contrôle sur une autoroute du New Jersey (est), a précisé la police. "Les passagers du taxi ont été éjectés" et sont morts samedi, a indiqué à l'AFP le sergent Gregory Williams, en expliquant que le chauffeur avait "perdu le contrôle" du véhicule et heurté une barrière de sécurité sur le bord de l'autoroute. John Nash et un autre mathématicien Louis Nirenberg, décrits comme "deux géants du XXe siècle" de la discipline, s'étaient vu attribuer le 25 mars le prix Abel de mathématiques. Ils avaient été récompensés "pour leurs contributions fondamentales et absolument remarquables à la théorie des équations aux dérivées partielles non linéaires, et à ses applications à l'analyse géométrique", selon l'Académie norvégienne des sciences et lettres. John Nash a fait carrière à l'Université de Princeton et à l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT). Dans "Un homme d'exception", réalisé par Ron Howard, son personnage est interprété par Russell Crowe. Le film décrit à la fois son génie mathématique et sa schizophrénie qui lui faisait imaginer un agent fédéral américain qui lui a proposé d'aider secrètement le gouvernement pour décrypter des messages d'espions russes dans la presse. Après une hospitalisation et l'aide de sa femme il parvient à contrôler ses hallucinations. Russell Crowe s'est dit, sur Twitter, "sous le choc". "Mes pensées vont à John et Alicia et à leur famille. Ce fut une collaboration extraordinaire. Des esprits d'exception, de très grands coeurs", écrit-il.

