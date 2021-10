New York (AFP). Mort du mathématicien John Nash dans un accident de voiture

Le mathématicien américain John Nash, célèbre pour son travail sur la théorie économique des jeux et prix Nobel d'économie en 1994, est décédé samedi avec sa femme dans un accident de la route sur la côte est des Etats-Unis, a-t-on appris dimanche auprès de la police. Le scientifique et sa femme, Alicia Nash, incarnés dans le film "Un homme d'exception" (2002), ont été éjectés d'un taxi dont le chauffeur avait perdu le contrôle sur une autoroute du New Jersey (est), a précisé la police. John Nash était âgé de 86 ans.

